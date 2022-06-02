Управделами УПЦ рассказал о духовном смысле Вознесения Господнего

Главное: Вознесение Господне напоминает о небесном предназначении человека.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Вознесение Господне отрывает нас от земли, возносит к Небу. Духовными очами мы осязаем инобытие, вплетаем жизнь земную в жизнь вечную. Следуя за Христом, отрываемся постепенно от земного притяжения», — отметил митрополит Антоний.

Владыка обратил внимание, что Вознесение — не разлука со Христом, а начало пути к спасению, «врата, соединяющие небесное и земное, временное и вечное».

Управделами УПЦ напомнил евангельскую притчу о неправедном судье и подчеркнул, что Господь никогда не оставляет любящих Его.

«Ощущению богооставленности нет места в сердце верующего человека, что бы ни происходило в его жизни...Господь никогда не оставляет избранных своих. Если судья, будучи неправедным, защитил бедную вдову, то „Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“ (Лк. 18: 7-8)», — объяснил владыка.

Он подчеркнул, что Господь порой медлит давать просимое, испытывая силу убеждений и крепость веры.

«Наше дело — следовать заповеди Христа „всегда молиться и не унывать“. Если мы, защищая Истину, видим несправедливость или сталкиваемся с предательством, необходимо усилить молитвы и просьбы, подобно несчастной вдове, а не сдаваться и отступать, опуская руки», — подытожил митрополит Антоний.

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