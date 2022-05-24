На Киевщине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

В Минздраве рассказали, грозит ли Украине оспа обезьян
В ГУР назвали сроки переломного момента в войне
В Москве уже обсуждают жизнь после Путина, — СМИ
Донецкая и Луганская области остались без газа
Под Киевом российские военные имели при себе химоружие
Украине предоставят еще больше оружия
Нефтяное эмбарго против РФ может быть принято без Венгрии
Бензин и солярка в Украине продолжают дорожать
На Путина было совершено покушение, — ГУР
Российский военный Шишимарин осуждён пожизненно за убийство мирного жителя