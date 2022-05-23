Верующие УПЦ возмущены нападением на священника во время богослужения

Главное: На Львовщине на настоятеля Воскресенского храма УПЦ в Стрые Владимира Мандзюка напали во время богослужения.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на news.church.ua, 22 мая, во время литургии священнику плеснули зеленкой в лицо.

«Это мой отец. Сегодня во время церковного Богослужения ему плеснули в лицо зеленкой так называемые националисты. Наши батюшки молятся за наших воинов, за нашу страну, мы помогаем чем можем: деньгами, гуманитарной помощью. Опомнитесь, Бог поругаем не бывает! Каждый из нас за все ответит перед Богом», — написала дочь священника Дана Мандзюк.

Пользователи соцсетей возмущены действиями активистов и в комментариях называют их «пособниками врагов» и «безбожниками».

«Чем эти так называемые украинцы отличаются от „рашистов“? Сражаются с людьми, у которых единственное оружие это молитва? А как насчет того, чтобы пойти и проявить свой „патриотизм“ и „героизм“ на передовой, защищая Украину от врага рядом с ВСУ в окопах, под обстрелами, без сна, без отдыха! Господи, прости нас грешных!», — пишет Ольга Шевчук.

«Просто в голове не укладывается, люди, называющие себя „националистами и патриотами“ сеют рознь среди своего населения. Настоящие патриоты на фронте, а настоящие отцы молятся и уходят капелланами, а не сеют братоубийственную войну и режут замки на храмах! Главная же заповедь „люби ближнего своего, как самого себя“, а они ведут себя как орки», — написал Александр Скучинский.

Лариса Гонтарук отметила: «И они считают себя христианами? За подобные действия должна быть ответственность. Потому что это — преступление, за которое нужно отвечать. Как бы вы не относились к нему, как к священнику, но границу человечности переходить недопустимо».

Народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский, комментируя происшествие в Стрые, заявил, что это преступление должно быть осуждено, а виновные привлечены к ответственности.

«Думаю, что с момента обливания священника зеленкой в Стрые некими „активистами“ уже прошло достаточно времени для того, чтобы полиция установила их личности и возбудила уголовное дело. Надеюсь, что нашла и возбудила. Это, конечно, очень удобно, нападать на священников всего-то в какой-то тысяче километров от российских войск, мужество требуется для этого огромное, зато ехать на фронт не нужно — вышел, и напал», — подчеркнул народный депутат.

Он обратил внимание, что если Украина действительно поддерживает курс на ЕС так, как демонстрируют опросы, это преступление должно получить однозначную оценку общества.

«Травля инакомыслящих, травля за язык, травля за религию, любая травля должна остаться в прошлом. Это так, если кому-то нужны аргументы для того, чтобы понять, что травля — это развлечение из 17 века, а не 21», — заявил Максим Бужанский.

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