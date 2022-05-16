В Харькове священники УПЦ передали гуманитарную помощь нуждающимся

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 27,7 тысяч солдат

В Киеве изменили время продажи алкоголя в барах и ресторанах

Путин не соглашается на эвакуацию защитников «Азовстали»

Предстоятель УПЦ объяснил, почему в духовной жизни важно искать истину

Стало известно, что происходит с финансовой системой Украины во время войны

Священники УПЦ в пяти регионах отпели погибших украинских воинов

В Киеве возобновила работу еще одна станция метро

Управделами УПЦ объяснил, почему Церковь не угождает всем людям

Епископ УПЦ рассказал, как сохранить семейные ценности во время войны

Россия готовится бросить в Украину резервистов

Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат

В Украине выросли процентные ставки по кредитам

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны

В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель

Россия готовится бросить в Украину резервистов

10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне

11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России

09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти

10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания

13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным

10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война

12.05.22 10:24

В «Азове» подтвердили, что все гражданские покинули «Азовсталь»

11.05.22 14:25

В ВОЗ рассказали, сколько хронически больных украинцев умерли с начала войны

09.05.22 14:57

У жителей Херсона начали отбирать жилье

12.05.22 10:05

Коронавирус добрался до самой закрытой страны мира