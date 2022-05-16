Священники УПЦ в пяти регионах отпели погибших украинских воинов

Главное: Священники Житомирской, Вознесенской, Мукачевской, Черновицко-Буковинской, Тернопольской епархий Украинской Православной Церкви провели в последний путь воинов ВСУ.

На Житомирщине настоятель Николаевского храма се Стирты в Черняховском районе протоиерей Николай Войтюк совершил чин отпевания воина Владимира Яненко. Владимир был жителем села Малиновка, где и был похоронен.

Житомирская епархия УПЦ выражает соболезнование семье Героя и просит всех молиться за упокой его души.

Духовенство Вознесенской епархии УПЦ совершило чин отпевания погибшего воина Максима в Первомайске Николаевской области.

На Закарпатье в кафедральном соборе Мукачево в честь Почаевской иконы Пресвятой Богородицы был совершен чин отпевания воина Артема.

С благословения митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора чин похорон и прощания с погибшим Героем — Артемом Шориным возглавил секретарь епархиального управления протоиерей Виктор Мисо.

«Призываем всех к усиленной молитве о военном Артеме, чтобы Господь упокоил его в Своем Царстве», — говорится в сообщении.

Священники Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в селе Горбова отпели защитника Родины Ивана Заица. Отпевание возглавил митрофорный протоиерей Павел Думитру в храме в честь святого великомученика Димитрия.

В Тернопольской епархии священники Шумского благочиния во главе с протоиереем Михаилом помолились за упокой Героя Украины Александра Луцика.

«Царство небесное усопшему Герою Украине. Вся полнота Шумского благочиния УПЦ выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Как верующие люди молитвенно разделяем боль непоправимой потери хорошего сына Украины, склоняемся перед подвигом жертвенной любви и молимся к Щедрому Богу за упокой его бессмертной души в месте, где покоятся праведные», — говорится в сообщении на Фейсбук-странице Шумского благочиния.