Епископ УПЦ рассказал, как сохранить семейные ценности во время войны

Главное: Семья — это общества, государственности и всего того, что мы называем традиционными ценностями.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

Епископ Виктор подчеркнул, что традиционные семейные ценности сегодня находятся под угрозой.

«С одной стороны — ужасная война России против Украины оказала серьезное влияние на нас. Ведь многие семьи вынужденно разошлись. Жены остались без мужей, мужья — без жен. А самое страшное, что дети остались без родителей. Сколько это должно продолжаться — знает один Бог. С другой стороны, враг рода человеческого продолжает свою войну против Церкви и Евангелия. Наши извечные традиции, большинство ценностных парадигм, которые сформировали нашу ментальность и наш народ, сегодня нивелируются или просто уничтожаются», — сказал владыка.

По его мнению, выстоять в испытаниях и сохранить семью поможет вера в Бога.

Он напомнил, что с точки зрения Церкви семья — это среда, в которой мужчина, женщина и дети растут в любви друг к другу и Богу, объединенные одной целью — достичь Царства Небесного.

«Семья — это малая церковь. Иными словами, если Церковь есть Тело Христово, то и центром семьи, как малой церкви, должен быть Сам Христос. Семья, как и Церковь — христоцентрическая. Именно тогда она крепкая и правильная. В противном случае, если в центре ее не Сам Христос, семья — это всего-навсего совокупность нескольких субъектов, объединенных юридическими документами. Обычно такие объединения ненадежны и быстротечны», — подытожил владыка.

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