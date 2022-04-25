У верующих УПЦ началась Светлая седмица

Главное: Первые семь дней со дня Воскресения Христова у православных — Светлая седмица.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в этом году Светлая неделя продлится до 30 апреля.

Пасхальная неделя, или Светлая седмица воспринимается Церковью как один день — день всеобщей радости и общения с Воскресшим Христом.

Церковь призывает верующих причащаться на Светлой седмице каждый день.

Все эти дни в храмах будут оставаться открытыми царские врата в знак того, что своей смертью Иисус Христос открыл людям дорогу в рай.

На время Светлой седмицы обычный во весь год пост по средам и пятницам отменяется.

В пятницу, когда совершается празднование иконы Божией Матери «Живоносный Источник», после литургии, по традиции, малое освящение воды.

Всю Светлую седмицу в храме возле Царских врат стоит особый хлеб — артос. Он освящается в первый день Пасхи и всю Светлую седмицу стоит перед иконой Спасителя. Сохраняется традиция выносить артос во время крестных ходов на Светлой неделе.

Артос символизирует присутствие Иисуса Христа с людьми. Апостолы, согласно преданию, собираясь после Воскресения Христа на трапезу, оставляли часть хлеба на столе для Христа, как всегда делали при Его земной жизни.

Раздается артос в субботу Светлой недели, после утреннего богослужения.

По давней традиции, на этой неделе каждый может подняться на колокольню и ударить в колокола, поделившись с другими пасхальной радостью.

Начиная со дня Пасхи и до ее отдания на сороковой день верующие встречают друг друга пасхальным приветствием: «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!».

Празднование Пасхи продлится 40 дней — до Вознесения Господня, которое в этом году празднуют 2 июня.

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