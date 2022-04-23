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Новости > Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Воскресением Христовым

Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Воскресением Христовым

Александра Кудрявцева
23.04.22 13:07
226
Предстоятель УПЦ поздравил верующих с Воскресением Христовым

Главное: Воскресение Христово — праздник торжества победы добра над злом, правды над ложью, жизни над смертью.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в Пасхальном обращении к верующим.

«Христос Воскрес! Этими вечно живыми словами поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры, с нашим величайшим христианским Праздником — Воскресением Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. В этом году Пасха у нас особенная, потому что в этом году Господь посетил нас особыми испытаниями и скорбями. Силы зла встретились над нашей головой. Но мы не сетуем и не унываем, потому что Своим Воскресением Христос Спаситель победил зло», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что человек, живущий со Христом и во Христе, также получает от Бога силу побеждать зло.

«Воскресение Христово изменило мир, потому что Своим Воскресением Христос Спаситель уничтожил ад и отнял силу у смерти. Своим Воскресением Господь снова подарил нам Вечную Жизнь и блаженство, вернул утраченный Рай. Теперь Рай стал доступен каждому человеку, человеку нужно только пожелать жить в Раю», — сказал Митрополит Онуфрий.

Он напомнил, что в Пасхальные дни возносим особые молитвы Господу за мир на украинской земле.

«Сегодня мы смиренно благодарим нашего Бога, Творца и Создателя за то, что слово о Воскресшем Христе достигло нашей земли. Сюда принес его наш просветитель и апостол святой Андрей Первозванный. Святой Андрей научил нас веровать в Воскресшего Христа, любить Бога и любить друг друга. И мы сегодня молимся и просим, чтобы святой Андрей предстоял перед Престолом Божьим и попросил для нас Божьего Благословения, попросил, чтобы Господь даровал нам мир и Божественную любовь, чтобы Господь дал нам сильное слово, которое заставило бы замолчать оружие и открыло уста тех, кто благовествует мир», — подчеркнул Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший пожелал верующим здоровья, счастья, мира, спасения и призвал объединиться в молитве.

«Пусть Свет Жизни, засиявший из живоносного Гроба Господня, освятит наш разум и научит нас любить Бога и любить друг друга. В эти священные дни объединяемся в общей благодарственной и смиренной молитве к Богу и споем вместе победную песню: „Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав“. Всех вас, дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю с Воскресением Христовым, с Пасхой Христовой!», — подытожил Предстоятель УПЦ.

В тему: Телеканал «НТН» покажет трансляцию схождения Благодатного огня в Иерусалиме.

 
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