Предстоятель УПЦ объяснил, чем слабость отличается от смирения

Главное: Смирение часто воспринимают как слабость, однако смиренный человек живет по законам Божиим и обретает истинную силу.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Смирение — это не слабость. Это не то, когда человек плывет по течению, какие обстоятельства так и живет — это слабость. А смирение — это жизнь по Божественным Законам», — объяснил Предстоятель УПЦ.

Он обратил внимание, что суть смирения состоит в том, что человек ставит ближнего выше себя.

Митрополит Онуфрий подчеркнул, что истинное смирение дает силу человеку.

«Смиренный человек получает Божественную благодать, которая делает человека сильным и непобедимым никаким злом», — подытожил Блаженнейший.

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