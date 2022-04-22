Епископ УПЦ посетил Бучу, Гостомель и Ирпень с молитвой о погибших

Главное: Епископ Гостомельский Тихон помолился о жертвах Бучи, Гостомеля и Ирпеня.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия епископ Тихон посетил храмы Ирпенского, Бучанского и Гостомельского благочиний.

Владыка осмотрел поврежденные храмы и вместе с другими священнослужителями помолился о погибших и о украинских воинах, положивших свои жизни за веру и Отечество.

В ирпенском храме в честь священномученика Владимира Киевского прихожанам раздали гуманитарную помощь, предоставленную при поддержке Александра Маркушина, городского головы Ирпеня, и депутата горсовета Петра Короля.

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