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Новости > УПЦ оказывает гуманитарную помощь украинским военным, медикам и беженцам

УПЦ оказывает гуманитарную помощь украинским военным, медикам и беженцам

Александра Кудрявцева
14.04.22 16:45
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УПЦ оказывает гуманитарную помощь украинским военным, медикам и беженцам

Главное: Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь украинским военным, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Кировоградской области сели Кальниболота приняли более шестидесяти переселенцев из Киева, Ирпеня, Бахмута и Покровского. Духовно заботится о беженцах и оказывает им помощь местная община Вознесенского храма. По обращению настоятеля храма протоиерея Николая Гаврилюка фонд «Фавор» приобрел продукты питания, которые были доставлены и переданы пострадавшим. Также в Свято-Елисаветинский мужской монастырь, в котором проживают переселенцы, были переданы продукты питания.

В столице настоятель Свято-Воскресенского храма Киева (Афганский храм) протоиерей Сергей Ющик вместе со священником Иоанном Пипашем доставил гуманитарную помощь от Польской Православной Церкви в села Рудницкое, Лукьяновка и Перемога в Броварском районе Киевской области.

На Полтавщине в общежитии духовной школы Украинской Православной Церкви были размещены вынужденные переселенцы. Для всех 80 беженцев организуется досуг и отдых, а для детей — необходимые условия для дистанционного обучения. Приходы Украинской Православной Церкви в Горишних Плавнях собирают необходимые продукты, а Горнообогатительный комбинат и социальные службы города занимаются организацией ежедневного питания и ремонта необходимых коммуникаций; администрация семинарии управляет текущими вопросами быта.

В Житомирской области духовенство и верующие Свято-Николаевского собора Бердичева направили очередную помощь Вооруженным Силам Украины. По просьбе военнослужащего ВСУ духовенство и прихожане Бердичевского благочиния собрали средства, приобрели укомплектованный бронежилет.

Также усилиями верующих были собраны продукты питания для бойцов Вооруженных Сил Украины на передовую.

В Нежинской епархии протоиерей Владимир Мисенко посетил Черниговский Успенский Елецкий монастырь. Священник передал настоятельнице обители игуменье Марии муку и дрожжи, необходимые для выпечки просфор, а также продукты питания, собранные духовенством и верными Коропского благочиния.

Кроме того, Чернигов посетил митрополит Климент. Владыка встретился с митрополитом Черниговским и Новгород-Северским Амвросием и передал гуманитарную помощь для Черниговского епархиального управления.

В Свято-Троицком кафедральном соборе возле мощей святителей Феодосия и Филарета и преподобного Лаврентия Черниговского митрополит Климент вознес молитвы за всех людей Северского края, пострадавших от военных действий, а также украинских военных, которые в это время защищают Родину.

В этот же день владыка посетил Свято-Успенский Елецкий монастырь и передал продукты питания и средства гигиены для нужд обители.

Настоятельница монастыря игуменья Мария рассказала митрополиту Клименту об условиях, в которых монахини и многочисленные беженцы находились в обители во время оцепления Чернигова, а также об активных обстрелах города российскими войсками, от которых пострадали также и монастырские постройки.

В Черкасской области отдел социального служения и благотворительности УПЦ предоставляет гуманитарную помощь детям с особыми физическими потребностями, которые находятся при Черкасском учебно-реабилитационном центр. Детям передали молочные продукты, фрукты, крупы, макаронные изделия.

В тему: Вооруженные люди покинули собор УПЦ в Борисполе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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