Вооруженные люди покинули собор УПЦ в Борисполе

Главное: В Киевской области двадцать вооруженных мужчин покинули территорию Покровского собора Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, настоятель собора протоиерей Александр Бондарь рассказал, что мужчины покинули собор в 11.30.

«Это были представители добровольческого батальона Сектора безопасности Борисполь „Борисполь 1“. Когда приехали полиция и представители силовых структур, а также пришли наши прихожане, произошла словесная перепалка. Представители батальона попросили, чтобы наши люди отошли, они тоже обратились к своим людям. А потом подошли ко мне и сказали, что успокоятся только тогда, когда все храмы в Борисполе перейдут в ПЦУ. Все это было сказано в присутствии начальника полиции города Борисполь», — поделился отец Александр. После этого вооруженные мужчины покинули территорию собора.

«В настоящее время ворота и храм открыты. Мы отслужили благодарственный молебен. Дежурные священники остались в соборе и люди могут спокойно заходить», — сказал настоятель собора.

Как сообщалось ранее, 20 вооруженных мужчин 14 апреля заблокировали Покровский собор Украинской Православной Церкви в Борисполе. Нападающие предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ.

В тему: В Борисполе вооруженные люди заблокировали собор УПЦ.