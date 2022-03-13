В Киеве задержан больной раком православный публицист Ян Таксюр. Его держат в СИЗО

Главное: В Киеве задержан украинский православный публицист и телеведущий Ян Таксюр. Его дочь просит юрилической защиты.

Детали: 10 марта вооруженные люди, представившись сотрудниками СБУ, задержали в Киеве известного журналиста Яна Таксюра.

Мария Таксюр, дочь арестованного СБУ украинского православного публициста и телеведущего ЯнаТаксюра рассказала, что сейчас он находится в Лукьяновском СИЗО Киева, обвинение ему не предъявлено, писатель нуждается в юридической помощи, пишет СПЖ.

«Сейчас папа находится в Лукьяновском СИЗО, обвинение не предъявлено, папа нуждается в юридической помощи, написал нам записку, чтобы мы постарались найти медицинские документы, подтверждающие его онкологический диагноз. Диагноз есть и еще есть ряд проблем со здоровьем. Папе в этом году 70 лет и чувствует он себя плохо. Папа нуждается в юридической защите и в поддержке, пишите мне чем вы можете помочь. Мы будем объявлять сбор средств, это будет немного позже. Спасибо всем большое, ждем папу домой», — рассказала Мария Таксюр.