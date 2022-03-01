УПЦ помогает украинским военным,беженцам, больницам и нуждающимся

Главное: В Украинской Православной Церкви помогают украинским военным, больницам, беженцам и всем нуждающимся.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, помощь пострадавшим в результате продолжающихся боевых действий на территории Украины организована по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей УПЦ.

Монастыри Мукачевской епархии УПЦ оказывают посильную гуманитарную помощь вынужденным переселенцам, прибывающим на территорию епархии.

Свалявский монастырь принял на жительство 25 человек; в Николаевском Мукачевском монастыре проживает 4 семьи по 3 человека; мужской монастырь в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (с. Доманинцы) ежедневно кормит 10 человек; в Покровском мужском монастыре с. Ракошино принято на проживание из Киева и Харькова 7 человек; женский монастырь в Домбоках принял 10 беженцев.

Также при храмах епархии организованы пункты приема беженцев. Так в Ужгороде при Свято-Троицком храме (Боздош) обустроены приюты для беженцев, где смогут поселиться около 15-20 человек.

В городе работают пункты сбора вещей для украинцев, которые едут в Ужгород — в школах № 2, 6, 7, 8, УПК «Гармония»; в «Совьем гнезде» круглосуточно работает центр приема гуманитарной помощи / пункт распределения населения. Здесь также ежедневно с 08.00 до 20.00 будут принимать теплые вещи, карематы, спальники, воду, медикаменты. Телефон координатора при Свято-Троицком храме: Оксана — 0997272352.

Молодежный отдел епархии собирает вещи первой необходимости, чтобы поддержать военных и людей, которые сейчас едут с горячих точек в Закарпатье.

Ивано-Франковская епархия УПЦ готова принимать беженцев в своих храмах и предоставлять питание.

Также принимает беженцев и Черновицко-Буковинская епархия. «Кормим, принимаем, поселяем. Прибывают все новые и новые переселенцы, всем рады, всем стараемся помочь. Отец Георгий — 0954997631, Кристина — 0957875197. Адрес храма: Сторожинец, улица Шевченко, 34», — говорится в сообщении.

Во Львове Ново-Афонский Воскресенский мужской монастырь подготовил 220 обедов для беженцев. Пакеты с едой отвезли в центр расселения вынужденных переселенцев, действующий на стадионе «Арена Львов».

По словам игумена монастыря, иеромонаха Иова (Ольшанского), волонтерское движение монастырской общины координирует Управление социальной защиты Львовского городского совета. Беженцев приняли и в самом монастыре.

По благословению митрополита Климента наместник Нежинского Благовещенского монастыря епископ Феодосий вместе с братией обители и волонтерами при поддержке нежинского городского главы Александра Кодолы организовали горячие обеды для пассажиров «Укрзалізниці», которые находятся в Нежине.

Священнослужители епархии Волынской епархии УПЦ передали на нужды украинских военных продукты. В частности, в пункт сбора помощи военным Луцка отвезли хлеб, крупы, сахар, сладости и фрукты. Благотворительную помощь собрали и в других храмах епархии.

По благословению митрополита Владимир-Волынского и Ковельского Владимира также передали продукты для военных.

Во всех храмах Одесской епархии организован срочный сбор пищевых продуктов долгосрочного хранения, финансовых средств, медицинских расходных материалов, а также матрасов, подушек, одеял, которые будут использованы в храмах и монастирях. Клирики и миряне принимают участие в сдаче крови на донорских пунктах сбора крови и раздают еду беженцам на границе с Молдовой.

Монастыри Одесчины подготовили помещение для принятия беженцев и пострадавших в случае обострения военной ситуации в Одесском регионе.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука попросил всех небезразличных запорожцев "передать вещи в Туристический информационный центр (проспект Соборный, 151) и управление социальной защиты населения в Хортицком районе (Лахтинская, 4-б).

Необходимы перевязочные материалы: бинты, марля; широкие пластыри, физраствор, хлоргексидин, капельницы, шприцы, бетадин, пластырь, шовный материал, термоодеяла, одеяла, чай, кофе, сахар, печенье, одноразовая посуда, еда долгого хранения и чистые вещи.

С благословения митрополита Иоасафа в храмах Кировоградской епархии идет сбор вещей для вынужденных переселенцев и беженцев. Вещи можно приносить в любой храм епархии, после чего они будут переданы организациям, занимающимся размещением людей.

Как сообщалось ранее, храмы Украинской Православной Церкви открыты круглосуточно, сотни тысяч украинцев ночуют и живут там.

Подвальные помещения храмов находятся открытыми для возможности беспрепятственного укрытия людей от обстрелов и бомбардировок.

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