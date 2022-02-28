Управделами УПЦ объяснил, как любовь к ближнему помогает обрести рай

Главное: Любовь и помощь к ближнему определяет способность любить Бога и стремиться к раю.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своей воскресной проповеди.

«Любить Бога можно только тогда, когда сочувствуешь беде другого человека. В Патерике есть история, когда к одному великому подвижнику пришли ученики и спросили: „Авва, почему недостаточно только одной любви к Богу? Мы любим Бога Зачем Господь дает заповедь любви к ближнему“? Умудренный старец спросил учеников, смогут ли они определить свою степень любви к Богу. Они ответили, что не могут. Для этого и существует любовь к ближнему. Она определяет нашу способность любить Бога», — отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что Господь любит человека и наделяет его свободой выбора.

«Бог дал нам свободу. Несмотря на все поступки человека, Он любит его и ожидает в объятьях каждую человеческую душу истерзанную грехом, измученную, и ждет, чтоб одеть нас в наилучшие одежды для брачного пира, для Царства Вечности. Если человек выберет злобу, ненависть, то жить в Царстве любви ему будет невозможно. Мы можем провести аналогию с солнечным светом. Мы радуемся свету, радуемся солнцу, но когда глаза больные, на солнце смотреть невозможно: от него страдания. Человека, который долго находился в темноте, если вывести на свет, он ослепнет. Так и Христос дает каждому свободу выбора: хочешь любви — рай открыт, хочешь жить в злобе, ненависти — ад также открыт. Святые отцы говорят, что ад закрывается изнутри. У человека находятся эти ключи: откроет ли он свое сердце свободе от рабства греха, или закроет на все засовы, чтоб там никогда не просияло Солнце правды и истины», — напомнил управделами УПЦ.

Он обратил внимание, что Страшный суд — это не внешнее определение о судьбе человека, а свидетельство того, что человек сам избрал в жизни.

Владыка напомнил слова Достоевского о том, что ад — это невозможность любить. Однако, пока человек живет, у него есть возможность измениться и открыть свое сердце для любви к Богу и ближнему.

«Великий пост — время великого покаяния. Покаяние — это не просто словесное высказывание о недостатках, это желание измениться. Это изменение очень простое. Оно состоит в том, чтобы очистить свою душу. Тогда и откроется способность жить по совести, по тем правилам, которые есть в человеческом сердце. Используем возможности изменить себя. Господь нам показывает, что все, что мы понесем с собой, есть здесь: в простых словах и простых делах — накормить, напоить, посочувствовать, проявить человеческие качества. Через них и определится наша вечная участь. Дай Бог, чтобы каждый из нас услышал глас нашего Творца и Спасителя, Судию Вселенной, ради Которого мы должны трудиться и жить вопреки всему. Быть честными и справедливыми, и в то же время чувствовать в себе необходимость поддержать нашего ближнего, и услышать удивительный глас любящего Отца: «приидите, благословенние, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира (Мф 25:34)», — подытожил митрополит Антоний.

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