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Новости > В храмах УПЦ круглосуточно ночуют и живут все нуждающиеся

В храмах УПЦ круглосуточно ночуют и живут все нуждающиеся

Александра Кудрявцева
27.02.22 20:10
533
В храмах УПЦ круглосуточно ночуют и живут все нуждающиеся
Главное: Храмы Украинской Православной Церкви открыты круглосуточно, сотни тысяч украинцев ночуют и живут там.
 
Детали: Церковь делает все, чтобы умиротворить сердца всех людей, сказал управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) во время воскресной проповеди, сообщает Центр информации УПЦ.
 
«Сегодня совершали Литургию под грохот военных действий. Разрываются снаряды уже в пределах Киева. И даже стены этого древнего храма Рождества Богородицы, как и стены всех храмов Киево-Печерской лавры, чувствуют эту боль, они дрожат», — рассказал владыка.
 
Он напомнил, что именно поэтому, Украинская Православная Церковь устами Блаженнейшего Митрополита Онуфрия обращается ко всем, от кого это зависит, о необходимости остановить эту боль. «Каждый день уносит жизнь молодых ребят, которые принесли присягу и защищают свою Отчизну. Умирают от случайных расстрелов и многие мирные люди», — констатировал митрополит Антоний.
 
«В эти дни наши соотечественники, особенно в больших городах, ночуют не в своих домах, а в подвалах со своими маленькими детьми. Мы особенно молимся за свое отечество, за землю, за мир, за то, чтобы услышали стоны тех людей, которые страдают во время этих боевых действий. Наши приходы и монастыри делятся со своим народом всем, что у нас есть», — сказал архиерей.
 
Митрополит Антоний поблагодарил священников, игуменов и настоятельниц монастырей, которые открыли свои храмы в эти дни для того, чтобы принять украинцев.
 
В тему: Управделами УПЦ призвал верующих сохранять мир и поддержать близких.
 

Тэги: УПЦ, Митрополит Антоний (Паканич)

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