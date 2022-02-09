Стало известно, как Байден называет Путина

Главное: Президент США Джо Байден во время своих поездок по Европе дал характеристику некоторым европейским лидерам, а президента России Владимира Путина назвал «парнем с ядерным оружием и без друзей».

Детали: Во время путешествий в Европе президент США Джо Байден дал откровенные оценки незнакомым союзникам. Как сообщает NBC со ссылкой на людей, которые слышали, как он использовал эти описания, американский лидер подшучивал над некоторыми из своих коллег, участвовавших в координации ответа на российскую агрессию.

В частности, согласно источникам, Байден заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц — это не Ангела Меркель.

По их словам, он также назвал поведение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вспыльчивым. А президент Франции Эммануэль Макрон, по словам Байдена, хочет быть Шарлем де Голлем.

Что касается президента России Владимира Путина, Байден неоднократно описывал его как «парня с ядерным оружием и без друзей».

Источники также рассказали, что Байден иногда выражал разочарование по поводу динамики своих высокопоставленных европейских коллег.

На одной из недавних встреч с некоторыми членами своей команды по национальной безопасности он якобы отметил неспособность Шольца объединить трансатлантический альянс в ответ на действия России, как это сделала Меркель в прошлом, учитывая его новизну на посту.

Отметим, что представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн опровергла эту информацию, заявив, что «эти анонимные сплетни никоим образом не похожи на то, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».

В тему: 7 февраля 2022 года американский лидер Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что никто, кроме президента РФ Владимира Путина, точно не знает о планах вторжения в Украину.