Главные новости за 17 января 2022 года

Мы собрали для вас заголовки самых важных и значимых событий за 17 января 2022 года.

- Коронавирусом в Украине заболели 5 072 человека. Умерли 78 людей.

- Экс-президент Петр Порошенко прибыл в Украину из Польши. После прохождения паспортного контроля он направился на заседание суда по избранию ему меры пресечения.

- Обнаружен труп 11-летнего Максима Самофалова. Его похитили в конце августа.

- В Украине похолодает. Пойдет снег.

- Курс гривны снизился. Доллар и евро выросли в цене.

- Apple готовится представить новинки. Их презентуют уже в марте.