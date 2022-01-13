В Ливане священник УПЦ провел рождественские богослужения для украинской диаспоры

Главное: В Ливане священник Украинской Православной Церкви Василий Приц совершил рождественские богослужения для украинской диаспоры.

Детали: Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

В день Рождества Христова священник Василий Приц посетил город Сайда, упоминаемый в Евангелии под именем Сидон, где в храме в честь святителя Николая Чудотворца совершил литургию. За богослужением священник зачитал рождественское послание Предстоятеля Украинской Православной Церкви Митрополита Онуфрия. На литургии молились не только выходцы из Украины, но и России, Румынии, Молдовы, Беларуси и верующие Антиохийской Православной Церкви.

8 января украинский священник посетил город Тир, где в храме святого апостола Фомы пообщался с настоятелем священником Николаем Баззилем и украинской диаспорой. Украинские прихожане провели экскурсию по древнему городу Тир и посетили античный ипподром — место мученической кончины первых христиан.

В этот же день состоялась встреча иерея Василия с митрополитом Тирским и Сидонским Илией (Кфури). Священник поблагодарил митрополита Илию за возможность совершать богослужения в пределах его канонической территории. Во время встречи речь шла о церковной ситуации как в Украине, так и во всем православном мире. Также митрополит Илия рассказал о церковных традициях и истории Антиохийской Православной Церкви.

9 января священник Василий совершил литургию в соборе святителя Николая в городе Сайда в сослужении с настоятелем и клириками данного прихода. После богослужения вместе с прихожанами Николаевского собора было совершено паломничество в южноливанский поселок Магдуши. По преданию, в этом селении находится пещера, в которой Пресвятая Богородица ожидала Спасителя во время Его проповеди в Тире и Сидоне.

11 января священник Василий Приц вместе с настоятелем Подворья Русской Православной Церкви в Бейруте архимандритом Филиппом (Васильцевым) посетили Баламандский университет в Ливане и встретились с деканом богословского факультета Баламандского университета архимандритом Иаковом (Халиль). Во время встречи речь шла о сотрудничестве Антиохийской и Украинской Православных Церквей в сфере образования. Также священник Василий и архимандрит Филипп посетили ставропигиальный патриарший монастырь Успения Пресвятой Богородицы, расположенный на территории университета.

Как сообщалось ранее, Священный Синод в своем решении 12 мая отметил необходимость духовного окормления верующих Украинской Православной Церкви, которые проживают или работают за пределами Украины. Епархиальные архиереи получили благословение информировать ОВЦС УПЦ о местах компактного проживания мирян с вверенных им епархий за рубежом с целью дальнейшей организации миссий или приходов.

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