В Днепре УПЦ проведет фестиваль духовных песнопений

Протесты в Казахстане: прогноз на 5 января
Казахстанские протестующие выдвинули новые требования. Президент обещает действовать жестко
По всему Казахстану отключили интернет. Протестующие захватили экс-резиденцию президента
В мире установлен новый суточный рекорд по приросту коронавируса
В Алматы демонстранты ворвались в здание горадминистрации
Коронавирус в Украине: 4 571 заболевший и 273 погибших
В Украине заработала новая система школьного питания
Казахстан в шаге от госпереворота: массовые протесты, бездействующая полиция и отставка правительства
В Украине стартует регистрация на пробное ВНО
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