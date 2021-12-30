На Волыни к 225-летию духовной семинарии УПЦ издали международный сборник богословских трудов

Главное: В Волынской духовной семинарии Украинской Православной Церкви презентовали второе издание «Церковно-исторического сборника».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, мероприятие приурочили к 225-летнему юбилею духовной школы.

В ходе презентации было отмечено, что за свою историю Волынская духовная семинария подготовила и выпустила целую плеяду священнослужителей и ученых, оставивших немеркнущую память в жизни украинского Православия. Поэтому творческое изучение общецерковной истории и, как части ее, истории Церкви в Украине и на Волыни, является одним из приоритетов научных исследований духовной школы.

Среди авторов сборника немало авторитетных ученых из Польши, Украины и России.

Темы не менее 20 публикаций, представленных в издании, актуальны для православной Волыни − на протяжении веков регион географически находился на переднем крае борьбы за чистоту церковного вероучения и само существование Православия в Украине. Предметом научного интереса авторов сборника стали, к примеру, церковно-государственные правовые акты в эпоху польского короля Сигизмунда II Августа, аспекты влияния Москвы и Фанара на Русский Западноевропейский екзархат в 1960-1980 годы, расследование обстоятельств загадочной гибели русинского греко-католического епископа Теодора Ромжи — активного сторонника воссоединения униатов Закарпатья с Православной Церковью.

Значительная часть научных трудов сборника, изданного к юбилею Волынской семинарии, посвящена ее истории. Так, сведения о малоисследованном периоде жизни духовной школы в годы послереволюционного лихолетья (1918-1921) изложил проректор по научной работе протоиерей Александр Федчук. В его статье рассказывается о перенесении филиала ВДС из захваченного большевиками Житомира в Кременец и о последующем ее слиянии с Холмской духовной семинарией.

Другие публикации священноначалия духовной школы освещают события, относящиеся к началу ХХ века — униатское движение на Волыни, епархиальную миссионерскую деятельность, обстоятельства обращения в православную веру чехов, а также сведения о защите Православия от распространявшейся среди волынян штундистской ереси. Уникальный материал представил любитель церковной истории Геннадий Гулько. Он опубликовал воспоминания настоятеля Почаевской лавры Антония, руководившего обителью несколько лет начиная с 1987 года и, в частности, о его служении в православной миссии в Иране, где игумен даже выучил язык фарси.

Подводя итоги, ректор Волынской семинарии архимандрит Евмений призвал студентов проявлять интерес к церковной истории, являющейся важным звеном современного богословского образования. А всех причастных к составлению сборника благословил на дальнейшую научную деятельность.

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