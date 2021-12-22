Ректор Киевских духовных школ объяснил, почему УПЦ празднует Рождество 7 января

Главное: Дискуссии о дате празднования Рождества лишний раз показывают, что украинское общество в целом не готово уважать иные взгляды, мнения, желания другого человека.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kdais.kiev.ua, об этом сказал ректор Киевских духовных школ епископ Сильвестр (Стойчев).

«В последние несколько лет аккурат в канун приближающихся рождественских и новогодних праздников начинается дискуссия относительно даты празднования Рождества Христового. Сама дискуссия в который раз показывает ангажированность и неподготовленность многих участников спора. Казалось бы, логично, что календарный вопрос должен решаться путем изучения календарной проблемы, однако звучат аргументы самого разнообразного характера: идеологические, культурологические, политические и даже экономические. В общем, все, что, собственно, не имеет никакого отношения к самому Рождеству», — отметил владыка.

Епископ Сильвестр напомнил, что в XVI веке западные церковные ученые решили реформировать юлианский календарь, которым на то время пользовался весь христианский мир. В 1582 году при понтификате папы Григория XIII состоялась календарная реформа, которая затронула вопрос о вычислении празднования Пасхи, поскольку в рамках григорианского календаря стало невозможным применение традиционной пасхалии в том же объеме, что в юлианском. А для православного мира главным был не вопрос реформы календаря как такового, а вопрос вычисления даты празднования Пасхи с учетом нового календаря.

«Указание на календарные условия празднования Пасхи есть уже в седьмом Апостольском правиле и потом не раз повторяется в других канонических текстах. В этих правилах есть важное указание: Пасха не должна праздноваться раньше весеннего равноденствия», — отметил епископ Сильвестр.

При григорианском календаре соблюдение этого условия празднования христианской Пасхи невозможно.

«Соблюдение этих канонических правил (то есть одновременно и соблюдение юлианского календаря) позволяет соблюсти условия для нахождения отрезка времени, согласующегося со всем евангельским повествованием о смерти и Воскресении Христа», — объяснил владыка.

Он подчеркнул, что юлианский календарь является частью церковной литургической традиции, и как любая традиционная вещь, часто становится объектом критики.

«Понимают ли жаждущие праздновать Рождество „со всей Европой“, что им придется в конечном итоге отказаться от привычной даты целого ряда не просто религиозных праздников, а таких, которые стали частью культурной идентификации украинцев? Например, праздник Покрова Пресвятой Богородицы», — написал ректор КДАиС.

По мнению владыки Сильвестра, европейский формат празднования Рождества — Christmas — все больше ориентируется на развлечения. А это «превращает Рождество в конечном итоге „в сезонное интерьерное украшение“ (выражение Умберто Эко) — не самый лучший идеал для по большей части религиозной Украины».

Епископ Сильвестр призвал не спешить с отказом от своих традиций в угоду модным трендам.

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