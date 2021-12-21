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Новости > В Сербской Церкви считают, что верующие УПЦ выстоят перед вызовами времени

В Сербской Церкви считают, что верующие УПЦ выстоят перед вызовами времени

Александра Кудрявцева
21.12.21 15:02
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В Сербской Церкви считают, что верующие УПЦ выстоят перед вызовами времени

Главное: Епископат и миллионы верующих Украинской Православной Церкви остаются верными своему Предстоятелю и Церкви, священным канонам, и в единстве способны преодолеть все искушения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом секретарь Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви протоиерей Остоя Княжевич сказал во время выступления на круглом столе в Киево-Печерской лавре «Три года попытке принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, перспективы».

«За последние десятилетия мы стали свидетелями антицерковных деяний со стороны государственных властей в Украине. Прямые действия бывшего президента страны и депутатов Верховной Рады в плане изменения статуса Церкви и попытки замены уже существующего томоса на новый — Константинопольский. Попытка насильственного, через изменение закона, официального, уже 30 лет существующего имени Украинской Православной Церкви. Мы также стали свидетелями насильственных, с помощью бывших властей захватов храмов в различных регионах Украины», — отметил протоиерей Остоя Княжевич.

Секретарь Черногорско-Приморской митрополии Сербской Православной Церкви напомнил о недавних событиях, когда власти Черногории приняли ряд антицерковных законов, согласно которым создавалась новая Черногорская Церковь, за счет ликвидации епархий Сербской Православной Церкви в Черногории, а также о смене имени Церкви и касающихся государственного управления церковным имуществом.

«После принятия закона наша Церковь вместе с верующими восстала молитвенно. Мы каждый четверг и воскресенье собирались на многотысячные крестные ходы во всех городах, молитвенно противостоя несправедливости, которая нам навязывалась. Светлой памятью для нас остается визит и молитвенная поддержка Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который возглавил самый многолюдный крестный ход в Подгорице 1 марта 2020 года», — поделился протоиерей Остоя Княжевич.

Секретарь Черногорско-Приморской митрополии отметил, что несложно увидеть параллели между событиями в церковно-государственных отношениях в Черногории и в Украине.

«Мы не знаем, списывали ли черногорские сценаристы со своих украинских коллег или наоборот, но не увидеть множество параллелей невозможно. Надеемся, что нынешние власти Украины с пониманием отнесутся к миссии Православной Церкви в своей стране, что станут способными понять природу Церкви и ее спасительную миссию в этом мире. С уверенностью утверждаем, что несмотря на то, какие вызовы будущее поставит перед Украинской Православной Церковью, она возглавляемая Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием и епископатом, устоит, несмотря на силу и жестокость искушений. Это может утверждать тот, кому удалось увидеть поразительную веру, мужество и преданность епископата, духовенства и верующего народа Украины, который несмотря на все искушения, остается верен священным канонам и той Церкви, Главой которой является Сам Христос, а не какой-то земной правитель», — сказал протоиерей Остоя Княжевич.

Он напомнил, что необходимо сохранять единство веры, поскольку «если мы будем оставаться едиными и в торжестве, и в бедах, то посреди нас всегда будет Христос, а с Ним ничего не страшно».

Как сообщалось ранее, 20 декабря в Киево-Печерской лавре состоялся международный круглый стол по теме «Три года попытке принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, перспективы».

В мероприятии приняли участие представители Украинской Православной Церкви, представители Польской и Сербской Православных Церквей, народные депутаты Украины, представители украинской интеллигенции, общественные деятели, религиозные эксперты.

Участники приняли итоговый документ, в котором заявили, что Закон о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви противоречит базовым принципам свободы совести, Конституции Украины и международным правовым документам, несет угрозы межконфессиональному миру и подлежит немедленной отмене.

В тему: Отмену закона о переименовании УПЦ нужно вынести на всеукраинский референдум — политолог Руслан Бортник.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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