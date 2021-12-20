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Новости > Отмену закона о переименовании УПЦ нужно вынести на всеукраинский референдум - политолог Руслан Бортник

Отмену закона о переименовании УПЦ нужно вынести на всеукраинский референдум - политолог Руслан Бортник

Александра Кудрявцева
20.12.21 21:15
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Отмену закона о переименовании УПЦ нужно вынести на всеукраинский референдум - политолог Руслан Бортник
Главное: Церковь в условиях давления вела себя «мягко», теперь подход следует изменить и инициировать всеукраинский референдум об отмене так называемого закона «о переименовании» Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник во время международного круглого стола на тему «Три года попыток принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, комментарии» в Киево-Печерской лавре.
 
«В XXI веке считаю дикостью обсуждать переименование Церквей. Это не то, что выходит за рамки международного права и украинского законодательства, это выходит за рамки принципов, по которым сегодня живет человечество», — сказал Руслан Бортник.
 
Он отметил, что Закон «о переименовании» был предназначен для попытки уничтожить Церковь, дезориентировать верующих. «Попытка провалилась. Время, прошедшее с момента принятия неконституционного Закона показало, что нет никаких доказательств причастности УПЦ и ее священнослужителей к антигосударственным действиям», — добавил политолог.
 
«Важно, чтобы власть осознавала, насколько сегодня необходимо объединять украинцев, объединять общество. Я считаю, что лучше отмены этого Закона что-то придумать сложно. У власти есть отличный шанс отменить закон 2018-го года и таким образом не только электорально выиграть, потому что речь идет о десятках миллионов украинцев, но и объединить украинцев и стабилизировать ситуацию в обществе», — отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики.
 
Как сообщалось, сегодня в Киево-Печерской лавре состоялся международный круглый стол по теме «Три года попытке принудительного переименования Украинской Православной Церкви: последствия, оценки, перспективы».
 
В мероприятии приняли участие представители Украинской Православной Церкви, представители Польской и Сербской Православных Церквей, народные депутаты Украины, представители украинской интеллигенции, общественные деятели, религиозные эксперты.
 
Участники приняли итоговый документ, в котором заявили, что Закон о принудительном переименовании Украинской Православной Церкви противоречит базовым принципам свободы совести, Конституции Украины и международным правовым документам, несет угрозы межконфессиональному миру и подлежит немедленной отмене.
 
В тему: Закон о принудительном переименовании УПЦ должен быть немедленно отменен — результаты круглого стола в Лавре.

Тэги: УПЦ

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