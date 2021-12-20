Суд по МН17: защита признала наличие российских войск на Донбассе в 2014 году

Главное: На суде по делу о катастрофе малазийского «Боинга» на Донбассе защита обвиняемого признала, что российские военные в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины.

Детали: В Нидерландах на суде по делу о катастрофе MH17 защита обвиняемого признала, что российские военные из 53-й зенитно-ракетной бригады Российской Федерации в июле 2014 года находились на Донбассе и воевали против Украины. Об этом сообщает nu.nl.

Сообщается, что сегодня, прежде чем на судебном заседании начали зачитывать обвинения, защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова потребовала, чтобы к делу были приобщены показания свидетеля S45.

В частности, говорится, что этот свидетель входил в состав 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России и находился на Донбассе в июле 2014 года. В своих показаниях он заявлял, что ракета «Бук» якобы не могла сбить малазийский Boeing, но позже отказался от своих слов.

Суд пришел к выводу, что прокуратура была вправе не включать эти показания в материалы дела, и отказал адвокатам.

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