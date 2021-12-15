Ученым впервые удалось «потрогать» Солнце

Главное: Ученым впервые удалось «коснуться» Солнца. Сделал это зонд Parker.

Детали: Зонд Parker Solar Probe, который запустили эксперты из NASA, «коснулся» Солнца. Он начал свое движение в его короне.

В отчете говорится: «Впервые в истории космический корабль коснулся Солнца. Солнечный зонд НАСА Parker теперь находится в верхних слоях атмосферы Солнца, его короне, замерив частицы и магнетические поля в нем. Это является новым крупным этапом его миссии и гигантским шагом в изучении Солнца».

Отмечается: «Касание материала, из которого состоит Солнце, поможет ученым получить критически важную информацию о ближайшей к нам звезде и ее влиянии на нашу солнечную систему».

Справка :

Аппарат Parker Solar Probe, названный в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе 2018 года. В ноябре того же года зонд успешно сблизился с Солнцем до расстояния в 24 миллиона километров и передал первый сигнал на Землю​​.

После этого зонд стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios второй рекорд в 26 миллионов миль (41,8 миллиона километров).

Аппарат оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который защищает зонд от «солнечного ожога». В их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами солнечного ветра.

По расчетам создателей, в течение семи лет, на которые рассчитана миссия аппарата, ему предстоит совершить вокруг Солнца 24 витка.

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