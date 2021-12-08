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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ рассказал, как человеку услышать призыв Бога

Митрополит УПЦ рассказал, как человеку услышать призыв Бога

Александра Кудрявцева
08.12.21 17:30
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Митрополит УПЦ рассказал, как человеку услышать призыв Бога
Главное: В каждом мгновении земной жизни человека звучит призыв Господа.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Господь обращается к каждому, а не только к грешникам. Ко всем, кто имеет проблемы, кто имеет определенную нужду.Только не слышит Его человек. Возможно, даже слышит, но не спешит откликнуться на Его призыв. Постоянно откладывает и чего-то ждёт. А ведь нет ничего важнее для него, чем просто услышать призыв Христа. Казалось бы, существует проблема, которая не может быть решена самостоятельно, так откликнись, приди ко Христу», — сказал митрополит Лука.
 
Архиерей пояснил, что тот, кто пришел в храм просить Бога решить свои проблемы, или помочь исцелиться от страшной болезни, не совсем понимает, что Бог не проблемы решает.
 
«Не об избавлении от проблем говорит Христос, а о тех грехах, которые подобно камню лежат на душе, и вызывают проблемы. Они подавляют в человеке то лучшее, что было создано Богом. Бог создал нас для того, чтобы радовались уже тому, что мы Его дети. Чтобы не нарушали Его заповеди, а исполняли их. И главную из них — заповедь любви», — пояснил иерарх УПЦ.
 
По словам владыки, именно отсутствие осознания тяжести греха и его последствий, толкает человека на совершение всё новых и новых проступков.
 
«Но так будет не всегда. И огромное количество трагедий, свидетелями которых являемся — тому подтверждение. Душа человека не сможет нести тяжесть греха постоянно. Как невозможно, чтобы человек нёс на своих плечах всю жизнь 100-килограммовый груз. Каждый испытывал ту удивительную лёгкость, которая наступает после таинства Исповеди», — сказал архиерей.
 
Митрополит Лука напомнил, что нет того греха, который не лечился бы покаянием.
 
«Исцеляется даже бесчеловечное разбойничество, если человек бросит свои кровавые дела и воскликнет ко Христу: „Не лиши меня, Господи, Твоего царствия“. Заблуждение идолопоклонства, и то имеет своё лекарство для исцеления, если человек верою примет Христа, отречётся от беззаконного заблуждения. Грязь ненависти тоже омывается покаянием, добротоделанием и исполнением заповеди любви. От всего может помочь Господь. Нужно только услышать Его призыв и придти к Нему с чистым и открытым сердцем», — подытожил архиерей.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, что отдаляет человека от Бога.
 
 

Тэги: Бог, УПЦ, Митрополит Лука

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