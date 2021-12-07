Управделами УПЦ рассказал, что самое главное в дни Рождественского поста

Главное: Главное в Рождественский пост — оставаться человеком.

«Попытайтесь проявить искренний интерес к любому. Перестаньте быть механизмом и хоть ненадолго станьте человеком в истинном понимании этого слова», — отметил владыка.

По его словам, нужно попробовать заставить себя действовать как эксперимент. «По крайней мере будет опыт, возможно, по которому будете скучать. Выходите как минимум из принципа: это добро, возможно, оно прорастет и в твоем огороде. Вырывая себя из рутины, сможете постепенно отличить, где родниковая вода, а где болотная жижа. Будете не так внушаемы, появится понимание истинного, не фальшивого. Попытайтесь поднять голову к небу, не смотрите только под ноги», — сказал архиерей.

«Рождество Христово — это праздник сердца. А к празднику — чтобы он был праздником — нужно подготовиться. И сердце может стать прекрасным светлым домом, способным принять Царя Царей, а может остаться разбитой хижиной», — отметил митрополит Антоний.

Владыка призвал не тяготиться жизнью, а постараться ее постигать, искать смысл во всем — и тому, кто ищет, обязательно его укажут.