Управделами УПЦ рассказал, что самое главное в дни Рождественского поста

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В Харькове второй день подряд «минируют» школы и ТРЦ
В Запорожье школьницы жестоко избили трех девочек-подростков
В Минздраве рассказали, сколько взрослого населения Киева вакцинировалось от коронавируса
В KSE объяснили, почему 10 регионов никак не выйдут из «красной» зоны
Байден поговорит с Зеленским перед разговором с Путиным
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Жуткое ДТП в Черниговской области: погибло много людей (обновляется)
Коронавирус в Украине: 8 655 заболевших и 467 погибших
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