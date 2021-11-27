У верующих УПЦ сегодня заговенье на Рождественский пост

Главное: У верующих Украинской Православной Церкви сегодня заговенье на Рождественский пост.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, заговеньем называется последний день перед длительным постом. В этот день разрешается вкушать скоромное — не постную пищу.

Пост начинает 28 ноября — на следующий день после дня памяти апостола Филиппа, одного из 12 ближайших учеников Господа Иисуса Христа, и заканчивается в канун великого праздника Рождества Христова — 6 января.

Рождественский пост также еще называют Филипповым, или «Филипповка».

По сравнению с Великим постом перед Пасхой, он менее строгий, поскольку можно есть рыбу. Во время Рождественского поста по Уставу следует воздерживаться от продуктов животного происхождения — мясных, молочных продуктов и яиц.

Меру воздержания во время поста верующие согласовывают со своим духовником, в зависимости от своих жизненных обстоятельств.

Интересной особенностью является то, что начиная с 4 декабря — праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы, на одной из частей вечернего богослужения, утрене, хор начинает петь рождественские катавасии — короткие стихословия, которые припеваются в конце каждой из восьми песней богослужебного канона. «Христос раждается — славите; Христос с небес — срящите (встречайте. — Прим. ред.); Христос на земли — возноситеся! Пойте Господеви, вся земля, и воспойте людие, яко прославися», — так звучит первая из цикла катавасий, и мы чувствуем: Рождество уже на пороге.

На праздничных службах периода подготовки к Рождеству — например, 19 декабря, в день памяти Николая Чудотворца, — на утрене поются особенные рождественские стихиры.