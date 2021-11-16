На форуме ООН в Женеве епископ УПЦ заявил о нарушениях прав верующих

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви из-за действия антицерковных законов подвергаются системному нарушению своих прав.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.uа, об этом заявил глава Представительства УПЦ при европейских международных организациях епископ Виктор (Коцаба) во время своего онлайн-выступления на Третьей сессии Форума ООН по правам человека, демократии и верховенству права «Равный доступ к правосудию для всех: необходимый элемент демократии, верховенства права и защиты прав человека» в Женеве.

В своем выступлении епископ Виктор заявил о том, что более 12 тыс религиозных организаций Украинской Православной Церкви могут быть лишены возможности эффективно защищать свои права в судах, если не будет отменен так называемый закон о переименовании, которым предусматривается признание недействительными уставов религиозных общин УПЦ в части названия в случае отказа сменить их наименование, как того требует указанный закон.

Владыка напомнил, что некоторые религиозные организации уже сталкиваются с определенными трудностями при внесении изменений в государственные реестры, имеются единичные случаи, когда верующие не могут эффективно реализовывать принадлежащие им юридические права.

Епископ Виктор подчеркнул, что данные факты свидетельствуют о продолжении дискриминационной политики со стороны отдельных органов власти в отношении УПЦ, ограничивающей права верующих исповедовать свою веру в составе религиозных общин с тем названием, которое является историческим и юридически закрепленным с 1990 года.

При этом существует угроза полного лишения религиозных организаций УПЦ права на доступ к правосудию в случае, если положения о частичной недействительности уставов будут применяться на практике.

По мнению главы Представительства УПЦ при европейских международных организациях, все это является частю единой политики, которая облегчает рейдерские захваты храмов УПЦ и провоцирует насилие, конфликты и вражду в обществе.

Епископ Виктор обратил внимание, что существенной проблемой остается слабое реагирование правоохранительных органов на многочисленные обращения о нарушении прав верующих УПЦ, которые часто вынуждены потребовать открытия уголовных производств по фактам нарушений их прав в судебном порядке.

Факт ненадлежащего расследования уголовных производств, возбужденных по заявлениям верующих УПЦ, уже стал международно признанным, о чем недавно заявил Комитет по правам человека ООН в своем решении от 11 ноября.

В завершение своего выступления епископ Виктор призвал международное сообщество и в дальнейшем уделять внимание вопросу обеспечения и защиты прав верующих УПЦ в Украине, для того чтобы нарушения прав и дискриминационная политика были прекращены.

В тему: В ООН призвали Украину защитить права верующих УПЦ.