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Новости > В ООН призвали Украину защитить права верующих УПЦ

В ООН призвали Украину защитить права верующих УПЦ

Александра Кудрявцева
12.11.21 14:55
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Главное: Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций признал факты нарушения прав Украинской Православной Церкви и призвал Украину защитить верующих УПЦ от насилия, вандализма и запугивания.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, 11 ноября Комитет по правам человека ООН опубликовал свое решение относительно исполнения международных обязательств со стороны Украины, в котором выразил обеспокоенность сообщениями о нарушениях прав верующих Украинской Православной Церкви.

Как сказано в заключительных замечаниях по восьмому периодическому докладу Украины, «Комитет обеспокоен сообщениями о насилии, запугивании и актах вандализма в отношении мест отправления культа в связи с процессом перехода церквей и религиозных общин от Украинской Православной Церкви к вновь созданной Православной церкви Украины. Комитет также обеспокоен сообщениями о бездействии полиции в связи с такими инцидентами и отсутствием информации о расследованиях, проведенных государством-участником (статья 18)».

В связи с этим КПЧ ООН рекомендует государству Украина гарантировать эффективное осуществление свободы религии и убеждений, в том числе путем обеспечения защиты мест отправления культа от насилия, запугивания и актов вандализма, а также обеспечить тщательное и оперативное расследование всех случаев насилия и наказание за них.

«Несомненно, такое решение Комитета является положительным фактом реакции международных правозащитных организаций на беспредел по отношению к религиозным организациям и верующим УПЦ в Украине, тем более что в данном случае это организация системы ООН, имеющая максимально высокий юридический статус в системе международного права. На самом деле, на международном уровне не существует еще более весомых способов международной критики того, что происходит в Украине по отношению к верующим УПЦ», — прокомментировал решение КПЧ ООН Олег Денисов, глава правозащитной организации Public Advocacy.

Это решение, по его словам, «в императивной форме указывает украинским властям на недопустимость их политики, проводимой по отношению к верующим Украинской Православной Церкви».

«Подобные решения способствуют также и опровержению фейковой информации о якобы тотально „добровольном“ характере переходов общин УПЦ в другие конфессии. Хотя прохождение информации в системе ООН как правило требует очень длительного времени, Комитет по правам человека ООН является наиболее системным органом среди международных организации с действительно работающими процедурами рассмотрения информации и отчетов о нарушениях прав человека», — отметил правозащитник.

В тему: Предстоятель УПЦ призвал Поместные Церкви соборно искать решение кризиса в мировом Православии.

 
 
Тэги: ООН, новости православия, УПЦ

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