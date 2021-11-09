На Черниговщине верующие УПЦ почтили чудотворную Прилуцкую икону Богородицы

Доктор Комаровский признал себя лохом
Еще четыре области в ближайшее время могут попасть в «красную» зону карантина
В Киеве задержали особо опасного преступника, пытавшего украинцев в донецких застенках
ЕС официально исключил Украину из «зеленого списка»
Минздрав расширил список профессий, для которых COVID-вакцинация станет обязательной
Минздрав разрешил переболевшим ковидом не вакцинироваться
Почти тысячу невакцинированных учителей не пустили на работу на Волыни
В Киеве сломали череп известному музыкальному продюсеру
У Зеленского заметили стабилизацию ситуации с коронавирусом в стране
Саакашвили вывезли из тюрьмы в неизвестном направлении