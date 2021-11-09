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Новости > На Черниговщине верующие УПЦ почтили чудотворную Прилуцкую икону Богородицы

На Черниговщине верующие УПЦ почтили чудотворную Прилуцкую икону Богородицы

Александра Кудрявцева
09.11.21 14:15
105
На Черниговщине верующие УПЦ почтили чудотворную Прилуцкую икону Богородицы
Главное: На Черниговщине в Прилуках верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворную икону Божией Матери «Скорбящая».
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, праздничную Божественную литургию в Преображенском соборе города совершил епископ Ладанский Феодосий.
 
После Литургии духовенство и верующие совершили крестный ход и молебен ко Пресвятой Богородице перед ее чудотворным образом.
 
*** Прилуцкая икона Божией Матери была признана Синодом УПЦ чудотворной 23 сентября 2008 года, тогда же было установлено празднование иконе, именуемой «Скорбящая», на 6 ноября.
 
Чудесная история этого образа берет свое начало в 1977 году, когда православные супруги Александр и Евдокия Палехи купили для сына Ивана небольшой земельный участок в Прилуках и начали строительство нового дома. Разбирая обветшалый сарай, семья обнаружила старую темную доску с едва заметными очертаниями святого образа. Старинную икону очистили от пыли и мусора и внесли в дом, где святыня начала обновляться.
 
В 1991 году семья передала икону Спасо-Преображенскому собору Прилук. Для святыни был сделан киот с ажурной резьбой. За тридцать лет, которые прошли с момента обретения иконы, она обновилась почти полностью: на ней четко проступило изображение Божьей Матери.
 
Список чудес от Прилуцкой иконы, постоянно пополняющийся новыми рассказами, состоит из более сотни случаев.
 
В тему: В Сумах верующие УПЦ прошли крестным ходом в честь чудотворной иконы Богородицы.

Тэги: икона, Богородица, Черниговская область, УПЦ

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