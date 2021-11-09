На Черниговщине верующие УПЦ почтили чудотворную Прилуцкую икону Богородицы

Главное: На Черниговщине в Прилуках верующие Украинской Православной Церкви почтили чудотворную икону Божией Матери «Скорбящая».

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, праздничную Божественную литургию в Преображенском соборе города совершил епископ Ладанский Феодосий.

После Литургии духовенство и верующие совершили крестный ход и молебен ко Пресвятой Богородице перед ее чудотворным образом.

*** Прилуцкая икона Божией Матери была признана Синодом УПЦ чудотворной 23 сентября 2008 года, тогда же было установлено празднование иконе, именуемой «Скорбящая», на 6 ноября.

Чудесная история этого образа берет свое начало в 1977 году, когда православные супруги Александр и Евдокия Палехи купили для сына Ивана небольшой земельный участок в Прилуках и начали строительство нового дома. Разбирая обветшалый сарай, семья обнаружила старую темную доску с едва заметными очертаниями святого образа. Старинную икону очистили от пыли и мусора и внесли в дом, где святыня начала обновляться.

В 1991 году семья передала икону Спасо-Преображенскому собору Прилук. Для святыни был сделан киот с ажурной резьбой. За тридцать лет, которые прошли с момента обретения иконы, она обновилась почти полностью: на ней четко проступило изображение Божьей Матери.

Список чудес от Прилуцкой иконы, постоянно пополняющийся новыми рассказами, состоит из более сотни случаев.