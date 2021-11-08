Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит Антоний рассказал о молитве, которая спасает от беды

Митрополит Антоний рассказал о молитве, которая спасает от беды

Александра Кудрявцева
08.11.21 16:05
89
Митрополит Антоний рассказал о молитве, которая спасает от беды

Главное: Одной из главных молитв верующих, защищающей в любых трудностях, является ангельская молитва, или Трисвятое: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«В этой молитве нет конкретных просьб, но есть обращение сразу к трем Лицам Святой Троицы как к одному -непостижимое, прекрасное и величественное. И это удивительная особенность данной молитвы. „Святый Боже“ — выражение нашего поклонения Творцу как единому Богу, мы обращаемся так к первому Лицу Святой Троицы — Богу Отцу; „Святый Крепкий“ — самый сильный, всемогущий — называем Бога Сына, победившего смерть; „Святый Бессмертный“ — никогда не умирающий, вечный — величаем Бога Духа Святого, вдохнувшего жизнь во всякое живое существо, бесконечного нашего вдохновителя», — объяснил владыка.

Он подчеркнул, что молитва читается три раза в честь трёх Лиц Святой Троицы.

Христиане узнали об этой молитве и стали ее использовать спустя 400 лет после Рождества Христова, когда во время землетрясения в Константинополе невидимая сила подняла юношу на небо, где он услышал эту молитву как пение ангелов. Люди, которые все это видели и слышали, начали с трепетом повторять слова молитвы, добавив: «Помилуй нас». И землетрясение прекратилось.

По словам митрополита Антония, любая искренняя молитва доходит до Бога и призывает Его помощь, однако она может проявляться по-разному.

«Часто мы просим каких-то вещей, не будучи созревшими для них: кто-то хочет семью, не оценивая свои силы и свою меру готовности для этого, кто-то жаждет новой работы, так как на старой не ценят, но при этом человек не спешит трудиться и меняться, кто-то просит еще каких-то земных благ, не понимая, что они его испортят или раздавят своим грузом. Возможно, все просимое и произойдет в нашей жизни, но не сейчас, должен настать подходящий момент — готовность души к такому дару. И Господь Один ведает, когда наступит этот час. Он готовит нас к этому», — заключил владыка.

Он призвал помнить, что «Господу всегда виднее, что нам нужно и когда».

В тему: Предстоятель УПЦ рассказал, что способна сделать молитва за умерших.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

08.11.21 08:52

«Динамо» - «Ворскла»: НЕ-ЗАС-ЛУ-ЖЕН-НО!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беспроводные наушники вызывают рак?
06.11.21 11:53

Беспроводные наушники вызывают рак?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.11.21 16:37

Епископ УПЦ рассказал, чему учит подвиг святого Димитрия Солунского
08.11.21 16:18

Китайцы тренируются стрелять по американским кораблям посреди пустыни
08.11.21 15:58

Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
08.11.21 15:48

В Киеве уберут маршрутки с 11 маршрутов
08.11.21 15:31

В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список
08.11.21 15:20

Предстоятель УПЦ рассказал, что способна сделать молитва за умерших
08.11.21 15:12

Почти всю территорию Украины охватят первые заморозки
08.11.21 14:51

Древний Спасо-Преображенский монастырь УПЦ в Межигорье просит принять участие в возрождении обители
08.11.21 14:41

В Житомире горе-мать оставила детей в квартире без еды и присмотра
08.11.21 14:38

Еще один человек пострадал на съемках фильма Алека Болдуина, жертвой которых стала украинка
08.11.21 15:58

Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
08.11.21 15:48

В Киеве уберут маршрутки с 11 маршрутов
08.11.21 15:31

В Украине растет количество банков, автоматически блокирующих счета должников: полный список
08.11.21 15:12

Почти всю территорию Украины охватят первые заморозки
08.11.21 12:57

В Киеве и 14 областях превышен показатель занятости больничных коек с кислородом
08.11.21 12:55

В разгар политического сезона партия Зеленского осталась без главного «слуги»
08.11.21 11:47

Невакцинированных украинцев с сегодняшнего дня отстранят от работы без сохранения зарплаты
08.11.21 10:10

Украина — вторая в мире по росту смертности от коронавируса
07.11.21 15:17

В Украине могут ввести «ковидную амнистию»
06.11.21 14:10

Зеленский обновил состав СНБО
03.11.21 09:06

В Минздраве рассказали, сколько человек в Украине умерло после прививки от коронавируса
01.11.21 20:06

В Германии машина въехала в толпу школьников. Есть погибший
04.11.21 19:00

Главные новости за 4 ноября 2021 года
03.11.21 19:00

Главные новости за 3 ноября 2021 года
02.11.21 19:00

Главные новости за 2 ноября 2021 года
04.11.21 16:16

Стало известно, когда будет пик волны коронавируса в Украине
05.11.21 13:12

Часть украинцев с понедельника останутся без работы
01.11.21 19:00

Главные новости за 1 ноября 2021 года
02.11.21 09:06

Назван победитель выборов мэра Харькова
05.11.21 19:00

Главные новости за 5 ноября 2021 года
Фото и Видео
Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
Толпа мигрантов начала штурм польской границы из Беларуси
В Житомире горе-мать оставила детей в квартире без еды и присмотра
В Житомире горе-мать оставила детей в квартире без еды и присмотра
«Зеля ху...ло» и «Зеля пи...р»: Киев заполонила заборная брань в адрес Зеленского и не только
«Зеля ху...ло» и «Зеля пи...р»: Киев заполонила заборная брань в адрес Зеленского и не только
Из Беларуси в ЕС движется «адская» колонна
Из Беларуси в ЕС движется «адская» колонна
Пьяный одессит решил раздеться прямо в магазине
Пьяный одессит решил раздеться прямо в магазине
В центре Киева провалилaсь дорога
В центре Киева провалилaсь дорога
Голодающего Саакашвили подловили... на поедании каши с соком
Голодающего Саакашвили подловили... на поедании каши с соком
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
Соратник Порошенко во время заседания рисовал... Путина
В Украине заметили полярное сияние
В Украине заметили полярное сияние
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
В Киево-Печерской лавре произошел пожар
fraza.com
Новости блогосферы
05.11.21 11:45

В Украине сокращается количество профессионалов и катастрофически растет уровень бедности
23.10.21 13:50

Почему европейцы протестуют против обязательной вакцинации?
21.10.21 18:26

В чем смысл сериала «Игра в Кальмара»? (осторожно, спойлер)
21.10.21 09:39

Пора обналичивать деньги! К чему нас ведет введение лимитов на переводы в Приватбанке

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.