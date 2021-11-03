В Полтаве волонтеры УПЦ передали помощь пациентам психиатрической больницы

Главное: В Полтаве православные волонтеры передали благотворительную помощь детям и взрослым в психиатрической больнице.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, волонтеры православного центра «Благо», посетили психиатрическую больницу им. Мальцева.

Православные волонтеры передали взрослым пациентам одежду и обувь.

Для лечащихся в больнице детей они провели спортивные и развивающие игры, мастер-классы по оригами и плетению волос.

Также с детьми провели духовные беседы и угостили сладостями.

Как сообщалось ранее, Сумская епархия Украинской Православной Церкви собрала более 1 млн грн для лечения детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

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