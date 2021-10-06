Управделами УПЦ рассказал об обострении религиозного раскола в Украине после визита Варфоломея

Главное: Приезд патриарха Варфоломея в Украину усугубил церковный раскол, спровоцировав увеличение рейдерских захватов активистами ПЦУ храмов Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«К сожалению, как мы и предполагали, визит главы Фанара спровоцировал ухудшение ситуации в некоторых регионах. Местные власти, посчитав приезд гостя из Стамбула сигналом поддержки ПЦУ со стороны высшего руководства государства, стали еще более активно содействовать нарушению прав верующих Украинской православной церкви. Так, например, 7 сентября 2021 года первый заместитель председателя Волынской областной государственной администрации Сергей Мовенко подписал распоряжение № 540 „О передаче культового сооружения“, которое завершило процесс незаконного перевода храма УПЦ в селе Крымно в пользу ПЦУ. Сам храм при содействии местных властей был захвачен сторонниками организации Думенко еще зимой 2019 года», — отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что представители ПЦУ восприняли приезд патриарха Варфоломея как сигнал к активизации действий по нападению на храмы и верующих УПЦ.

«Только преступлений, связанных с незаконной перерегистрацией уставов религиозных общин УПЦ в пользу ПЦУ, насчитывается около 500 случаев. И это не говоря еще о рейдерских захватах храмов. На сегодняшний день зафиксировано 144 соответствующих инцидента», — сказал архиерей.

Митрополит Антоний привел примеры из разных епархий УПЦ, где представители власти не препятствовали рейдерским атакам и незаконным акциям против Украинской Православной Церкви.

«12 сентября во Львове глава ПЦУ в окружении большого количества полицейских совершил так называемый чин освящения места строительства нового кафедрального собора своей религиозной организации. Сделано это было на захваченном у общины Украинской православной церкви земельном участке. При этом наши верующие выиграли все соответствующие судебные тяжбы у раскольников. Но, как мы видим, вердикты судов не стали каким-либо серьезным препятствием ни для местной власти, ни для ПЦУ на пути совершения незаконных действий», — напомнил владыка.

По мнению управделами УПЦ, визит Варфоломея сыграл во многом и против непосредственно главы Фанара, ведь весь православный мир увидел, «что за решением легализовать раскольников из УАПЦ и УПЦ КП не стоит желание украинского народа, что у такого шага, в реальности, мизерная поддержка».

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