На Херсонщине и Полтавщине священники УПЦ благословили призывников на прохождение военной службы в ВСУ

05.10.21 17:44

Лежали по двору, уже бездыханные. Во дворе многоквартирного дома в Киеве отравили всех бездомных кошек

05.10.21 17:30

В РПЦ заявили, что ПЦУ ставит себя в один ряд с националистическими организациями, захватывающими храмы

05.10.21 17:14

«Он забыл, что такое Харьков» — журналисты напомнили почему в свое время Геннадий Кернес разорвал отношения с Михаилом Добкиным

05.10.21 17:05

РПЦ в Ватикане ведет диалог на тему спасения климата

05.10.21 16:43

В Чернигове невакцинированных работников горсовета заставят сдавать тесты каждые три дня

05.10.21 16:02

СМИ: «Адвокат» Павел Свитайло обманывает клиентов?

05.10.21 15:46

Немец, итальянец и американец «сообразили» на троих Нобелевскую премию по физике

05.10.21 15:24

В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса

05.10.21 15:00

В Киевских духовных школах УПЦ проведет международную конференцию посвященную осмыслению принципа соборности Церкви

05.10.21 14:59

Эффективность вакцины Pfizer через полгода сокращается вдвое