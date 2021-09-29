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Новости > В УПЦ напомнили об опасности политизации церковной жизни

В УПЦ напомнили об опасности политизации церковной жизни

Александра Кудрявцева
29.09.21 15:35
93
В УПЦ напомнили об опасности политизации церковной жизни

Главное: Политизация церковной жизни в Украине является вредной как для религиозных организаций, так и для общества.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на academic-initiative.org.ua, об этом заявил профессор Киевской духовной академии Сергей Бортник на конгрессе Реновабис в Берлине.

«Для Украины особенно важно, чтобы Православные Церкви помогли единению страны по оси запад-восток. На сегодня в Украине мы по сути переживаем противоположную тенденцию, когда государство все еще стремится инструментализировать религиозную среду для своих целей...Государство испытывает соблазн использовать церковную ситуацию в собственных интересах, или же, если сформулировать деликатнее: государство ищет партнеров в конфликте с соседним государством на востоке от своих границ», — отметил Сергей Бортник, комментируя неправдивую критику общественностью позиции Украинской Православной Церкви о невмешательстве в политику.

По мнению ученого, дистанцирование способствует общественному примирению гораздо лучше, чем политизация Церкви.

Сергей Бортник привел статистические данные, согласно которым 37% украинцев назвали себя «просто православными», не поддерживая противостояние между конфессиями и использования Церкви в политических целях.

Богослов обратил внимание на то, что Церковь благодаря деятельности активных мирян способна внести свой вклад в развитие и процветание общественной жизни.

«Эти миряне могут служить связующим звеном между институциональными структурами Церквей и широкой общественностью. Увеличение количества верующих, которые занимаются социальной работой, будет мотивировать и привлекать именно группу «просто православных», — отметил Сергей Бортник.

Ученый напомнил, что христианам необходимо ощущать свою двойную идентичность: принадлежности к небесному и земному.

«Если нам удастся успешно совместить эти две части, то это было бы самым большим вкладом Церквей и их богословов в благодатное процветания общественной жизни», — подытожил Сергей Бортник.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, о чем проповедует Православная Церковь.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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