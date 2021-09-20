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Новости > Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

Александра Кудрявцева
20.09.21 17:03
353
Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Рождества Богородицы

Главное: Рождение Пресвятой Богородицы являет собой начало новой эры в истории человечества, ведь от Неё воплотился Господь Иисус Христос.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Рождество Пресвятой Богородицы — это двунадесятый праздник, который отмечается с особой торжественностью. По слову священномученика Сергия Мечева, богослужение этого дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью как для Ее родителей и родственников, живших в Назарете, так и ликованием всего мира. Оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем „естества нашего разрешается неплодство и рождается плод живоносен миру“, — говорится в тексте богослужения», — рассказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему дети находятся под особым покровом Богородицы.

"Войти в общение с Богом смогли только люди, очистившие сердце от страстей, и стяжали добродетель совершенного целомудрия. Такая кристальная чистота сердца, в которой только и может отразиться Лик Христов, особенно свойственна детям«,- подчеркнул управделами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, для того, чтобы ощутить помощь Богородицы, важно очистить душу от грехов.

«Когда вспоминаем святых, сподобившихся в земной жизни увидеть Богородицу, к нам невольно приходит понимание того главного условия, при котором стало возможным такое чудесное явление. Это чистота сердца и простота личности. Ничто нечистое не может войти в общение с Той, Которая является Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим. Только очистив сердце от страстей, в глубине христианского смирения, человек может ощутить близость и любовь Пречистой Девы Марии. Она открывается только родственным Ей душам», — отметил владыка.

Он подчеркнул, что в праздник Рождества Пресвятой Богородицы важно посетить храм и приобщиться Святых Христовых Таин, принеся Богу плоды покаяния и искреннюю молитву.

В тему: В Сумах Предстоятель УПЦ возглавит канонизацию расстрелянного большевиками игумена.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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