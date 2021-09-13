Всемирный банк выдвинул Украине суровые условия

Главное: Всемирный банк готов выделить Украине 350 миллионов долларов. Но есть условия.

Детали: Всемирный банк выдвинул Украине условия для получения транша в размере 350 миллионов долларов. Об этом сообщила вице-президент финансового учреждения по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде «Интерфакс-Украина».

Напомним, что первый транш на такую же сумму был получен нашей страной в июле.

Финансист сказала: «Перспективы второго транша Займа на политику развития в сфере экономического восстановления зависят от поддержания адекватной макроэкономической базы».

Она добавила: «Они также зависят от принятия того необходимого законодательства, которое установит надлежащую институциональную базу для функционирования недавно открытого рынка земли, особенно от закона, который запускает Фонд частичного гарантирования кредитов для помощи малым и средним фермерам получить доступ к финансированию».

Кроме этого представитель Всемирного банка уверяет: «Успешная реализация земельной реформы – важный шанс дать толчок к экономическому росту Украины в будущем».

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