Камеры фиксации нарушений ПДД продолжают устанавливать по всей Украине

Главное: В Украине установили еще двадцать камер фиксации нарушений ПДД. Названы адреса.

Детали: В Украине продолжают устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД. В полиции рассказали, где появились еще двадцать приборов.

Полтавская область:

- на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч);

- на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч);

- на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч).

Кременчуг:

- ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч).

Николаев:

- просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинской (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км/ч).

Полтава:

- ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч).

Харьков:

- просп. Науки, 60-а, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Науки, 7-в, направление прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Московский, 86-а, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч);

- просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч);

- Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч).

Черновцы:

- Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч);

- Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч);

- ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч).

В тему: В Украине заработали еще два десятка камер автофиксации нарушений ПДД.