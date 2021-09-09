Киевские духовные школы объявили набор слушателей на катехизаторские курсы

Главное: Киевская духовная академия и семинария начала набор на Православно-катехизаторские курсы имени святителя Петра Могилы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, обучение будет проходить онлайн с помощью платформы Zoom.

По благословению ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Сильвестра поступить на курсы могут все верующие Украинской Православной Церкви.

Цель курсов — заинтересовать верных УПЦ к углубленному изучению вероучения Православной Церкви и помочь учителям воскресных школ в преподавании.

Обучение на Катехизаторском отделении начинается с 3 октября и будет длиться в ондайн-режиме еженедельно 3 года, после чего выпускники получат свидетельство установленного образца с подписью ректора КДАиС.

Программа предусматривает: 1-й год обучения — Катехизис (об основах православной веры), Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, Литургика (наука о церковном богослужении); 2-й год обучения — Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, догматическое богословие (углубленные знания о православной вере), Общецерковная история, патрология (наука о том, чему учили Святые Отцы); 3-й год обучения — основное богословие, сравнительное богословие, история Православия на Руси, новые религиозные движения.

Для тех, кто будет учиться на онлайн курсах, предлагаются также два факультатива: церковно-славянское чтение (с объяснением особенностей языка) и древнегреческий язык Нового Завета.

О правилах поступления и подробную информацию можно узнать на сайте Киевских духовных школ.

В тему: В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире.