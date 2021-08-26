В Киево-Печерской лавре будут учить колокольному звону

Главное: В Киево-Печерской Лавре объявили набор в воскресную школу для детей, курсы по звонарству и искусству фотографии.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, в детскую художественную школу принимаются дети в возрасте от 5-ти до 12 лет на обучение основам рисунка, живописи и композиции. Занятия будут проходить по субботам и воскресеньям.

Занятия в художественной школе для взрослых будут проводить по средам и пятницам.

Школа колокольного звона принимает всех желающих без возрастных ограничений, занятия будут проходить по четвергам.

Обучение в Школе фотографии планируется проводить по вторникам. Расписание может быть откорректировано преподавателем, справки по тел. 093 323 19 05.

Занятия начнутся с сентября.

Телефон для справок и записи: 093 755 20 09.

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