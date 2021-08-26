Десятки тысяч верующих УПЦ крестными ходами прибыли в Почаевскую лавру

Главное: В Свято-Успенскую Почаевскую лавру прибыли многотысячные крестные ходы верующих Украинской Православной Церкви из разных уголков Украины.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, за неделю десятки тысяч верующих УПЦ на пути в Почаевскую лавру преодолели 250 километров.

«Пройти пешком более 200 км полевыми пыльными дорогами за несколько дней, а ночью спать где придется — это очень тяжело для молодого и здорового человека. А мы видим в Крестном ходе не только молодых, но и старших по возрасту, много маленьких детей и даже младенцев. Так некоторые заботятся о своем спасении и спасении своих детей, хотят, чтобы благодать Божия обильно почивала на них. Это все по вере и упованию на милость Божию. В наше тревожное время этот духовный труд крайне необходим. Хрестоходцы, можно сказать, вымаливают милость Божью себе, людям, нашей стране. И хочется пожелать им и в дальнейшем крепости духа, помощи Божией, чтобы их вера еще больше выросла и окрепла, а нам, видя их ревность, чтобы тоже укрепиться в славе Божьей и спасении своих бессмертных душ», — отметил наместник Почаевской лавры митрополит Владимир.

Владыка рассказал, что в этом году количество участников молитвенного хода из Каменец-Подольского выросла вдвое по сравнению с 2019 годом — с 20 тыс до более чем 40 тыс учасников.

Наместник Почаевской лавры подчеркнул, что участие в крестном ходе символизирует и то, как верующий человек преодолевает трудности в своей жизни ради спасения и Царства Небесного.

«Крестный ход — это духовный и физический труд, который совершается смирением и молитвой, постом и сугубым покаянием. Крестный ход — это соборная покаянная молитва о помиловании, которая имеет особую благодатную силу и низводить милость Божию и благодать Господню. Крестный ход — это образ видимого пути христиан узким и тернистым путем, ведущим к тихой пристани Царства Небесного», — подчеркнул наместник Почаевской лавры.

Крестные ходы прибыли из Каменец-Подольского, Браилова, а также из Хмельницкого, Шепетовки, Славуты и других городов.

Традиционный крестный ход верующих УПЦ в Почаевскую лавру проходит ежегодно и был основан в 1832 году.

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