Приколы Дня независимости: зеленка для Порошенко, плоская шутка Зеленского и Разумков против президента-самодура

Главное: В день 30-летия независимости Украины Зеленский рассмешил шуткой про Януковича, Порошенко облили зеленой краской, а Разумков намекнул на то, что самодуры и диктаторы (видимо, имелся в виду нынешний президент) в Украине не приживутся.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на торжествах по случаю 30-летию Независимости Украины во время речи озвучил шутку, которая рассмешила присутствующих второго, третьего и пятого президентов — Леонида Кучму, Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

«Ровенская область подарила нам первого президента Украины, Черниговщина — второго, Сумщина — третьего. Донетчина... подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку!..», — сказал Зеленский. Так как зрители ожидали, что Зеленский упомянет о президенте-беглеце Викторе Януковиче, начался смех.

Сегодня же, после торжеств, Петра Порошенко облили зеленкой. Как позже выяснилось, мужчина, который облил зеленкой экс-президента — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения.

Еще один интересный момент. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на торжественном заседании парламента 24 августа, посвященном дню независимости Украины, явно намекая на диктаторские замашки Зеленского, заявил: «В Украине никогда не приживались и не приживутся социальные и политические порядки самодурства, авторитарного или диктаторского типа».

В тему: Как мы ранее сообщали, в день 30-летия Независимости Украины в центре Киева произошли сразу два неприятных инцидента: попытка самосожжения и осквернение постамента с государственным флагом.