В УПЦ рассказали о роли Предстоятеля в жизни Церкви

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий ведет верующих к Богу, несмотря на сложности современного мира.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Он (Митрополит Онуфрий — ред.) ведет народ Божий в Царство Небесное без оглядки на все те социальные явления, которые, подобно морским волнам, бушуют в царстве земном. Политики делают свои расчеты, олигархи ищут своей выгоды, мир живет своими интересами, все время пытаясь вовлечь и Церковь в свои игрища. Но милостью Божией для нашего Предстоятеля все это лишь призраки, потому что в его жизни есть только одна цель — привести всех нас к единству с Живоначальной Троицей в вечности», — отметил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что не существует такого понятийного аппарата, который мог бы исследовать всю безграничность Церкви, которая являет собой «Тело Христа, а каждый из нас — член этого Тела» (1 Кор. 12:12-26).

«Исходя из логики этого сравнения, мы приходим к потрясающему выводу. Если каждый из нас — член Тела Христова на земле, то получается, что Бог именно через нас проявляет Свою волю в этом мире. Каждый истинный христианин — это проводник Божественных энергий. С какой же ответственностью тогда нужно относиться ко всему, что происходит в нашей душе. Как важно следить за своими мыслями, чувствами, эмоциями, чтобы нигде и ни в чем наша человеческая воля не входила в противоречие с волей Божией и Его заповедями», — подчеркнул архиерей.

По словам митрополита Луки, Предстоятель занимает важную роль в Теле Матери-Церкви, ведя паству к единству с Богом, а «нам для достижения этой цели нужно хранить верность Богу, нашей Матери-Церкви и ее Предстоятелю».

Как сообщалось ранее, Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 7-летней годовщиной со дня интронизации на кафедру Киевских Митрополитов.

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