Священник Константинопольского патриархата: Митрополит Онуфрий – Божий дар Украине

Главное: Божий дар для Украинской Православной Церкви в это время иметь Митрополита-старца.

Архимандрит Нил — известный в Европе ученый, профессор канонического права, раньше был монахом-афонитом и учеником старца Иосифа Ватопедского.

На вопрос о Предстоятеле УПЦ отец Нил рассказал, что монахи на Святой Горе Афон всегда поражались скромностью и смирением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Я думаю, что это воистину Божий дар для Церкви Украины — в это время иметь Митрополита-старца», — отметил архимандрит.

Он подчеркнул, что в Украинской Православной Церкви сделали правильный выбор, избрав Предстоятелем не администратора, а настоящего молитвенника.

«Если мы будем избирать стратегов, политиков, а не молитвенников, то мы таким образом будем способствовать разрушению Церкви», — уверен архимандрит Нил.