Священник Константинопольского патриархата: Митрополит Онуфрий – Божий дар Украине

Коронавирус в Украине: 1 447 заболевших и 40 погибших
Сборная Украины по футболу получила нового главного тренера. Но с оговоркой
С сегодняшнего дня в Киеве начинают массово перекрывать движение транспорта
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В Сети появилось новое видео по делу о смерти мэра Кривого Рога
В доме покойного мэра Кривого Рога нашли две странные записки
Байден прокомментировал ситуацию в Афганистане: главные тезисы
Коронавирус в Украине: 890 заболевших и 27 умерших
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Полиция поведала некоторые подробности гибели мэра Кривого Рога