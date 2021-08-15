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Новости > С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру

С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру

Александра Кудрявцева
15.08.21 15:40
624
С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру
Главное: В Винницкой области состоится 20-й юбилейный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви в Почаевскую лавру.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие за восемь дней преодолеют пешком 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры — Успение Пресвятой Богородицы.
 
Браиловский крестный ход в Почаев Украинская Православная Церковь проводит 20-й год подряд. В молитвенном шествии паломники поют молитвы и акафисты, молясь за мир в Украине.
 
19 августа в 13:30 начало молебна, после которого в 14:00 — выход крестного хода во главе с архиереем и духовенством епархии.
 
Молитвенное шествие возглавит митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.
 
В тему: Известный врач-священник УПЦ рассказал о смысле крестных ходов.

Тэги: Почаевская Лавра, Крестный ход, УПЦ

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