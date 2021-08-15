С Виннитчины верующие УПЦ пройдут 275 км крестным ходом в Почаевскую лавру

Главные новости за 13 августа 2021 года
Единственный украинский чемпион Олимпийских игр в Токио стал жертвой расистов в центре Киева
Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства
В «Жулянах» задержали директора крупного госпредприятия при попытке покинуть страну
Стало известно, где на госслужбе больше всего платят
Коронавирус в Украине: 1 263 заболевших и 44 погибших
Главные новости за 12 августа 2021 года
Украина отправила в Литву гуманитарную помощь в виде 38 тонн колючей проволоки
Отныне Украина будет хранить ядерные отходы на своей территории
Коронавирус в Украине: 1 247 заболевших и 24 погибших