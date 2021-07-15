Митрополит Онуфрий рассказал, для чего нужны монахи в современном мире

Главное: Монашеская жизнь является путем достижения духовного совершенства, смирения и свидетельства о Боге.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий написал в обращении к наместникам монастырей со всей Украины, собравшимся на съезд в Почаевской лавре.

«Глубокий смысл монашества был постигнут и показан древними преподобными отцами, наследниками которых мы сегодня стремимся быть. Зерно нашего подвига заключается в отречении от благ мира сего, от его страстей и похотей и от греховного падения самого себя. Молитва, смирение и покаяние — это те главные качества, которые делают принявшего Ангельский образ настоящим монахом», — отметил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель подчеркнул, что в современных условиях, когда нормы общественной морали постепенно снижаются, «монахи должны свидетельствовать людям, что свою жизнь необходимо строить на заповедях Божиих, о которых написано в Святом Евангелии, и по которым жили наши благочестивые предшественники».

Блаженнейший напомнил, что в центре монашеской жизни — богослужение, монастыри с древних времен являются училищами молитвы.

«Именно через прикосновение к богослужению, через молитву в храме и в келье монах чувствует присутствие Бога в своем сердце. Жизнь обновляет, превращает и облагораживает человека даже под гнетом ежедневных трудностей. Монастыри всегда были местом, где проходил подвиг молитвы. Они до сих пор являются училищами молитвенного делания и своеобразным эталоном жизни, к которому народ Божий должен стараться стремиться», — написал Предстоятель.

Он подчеркнул, что монахи призваны своей жизнью проповедовать Христа.

«В глазах разных людей мы выглядим по-разному: кому-то мы кажемся странными, кому-то интересными. Мы подвергаемся суду и мудрых, и не мудрых, и старых, и молодых — все это нас побуждает не только к внутреннему уединению и ежечасному совершенствованию, но и к действенной проповеди Христа», — отметил Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось ранее, сегодня в Почаевской лавре проходит съезд монашества Украинской Православной Церкви.

Наместники (игумены) и настоятельницы монастырей планируют обсудить внутренние вопросы и составить обращение к президенту, премьер-министру, министру МВД.

В обращении будут подняты вопросы нарушения Конституции и действия антицерковных законов.

В тему: В Почаевской лавре собрались более 300 представителей монастырей УПЦ со всей Украины.