На Киевщине верующие УПЦ прошли 50 км крестным ходом с чудотворной иконой «Призри на смирение»

Главное: В Киевской области 13 июля состоялся традиционный крестный ход верующих Украинской Православной Церкви с чудотворным образом Божьей Матери «Призри на смирение».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом из Белогородки к Ризоположенскому монастырю со списком чудотворной иконы Божией Матери «Призри на смирение».

Перед началом молитвенного шествия была совершена литургия в Архангело-Михайловском храме села Белогородка.

«Маршрут пролёг через три района Киевской области: Киево-Святошинский, Макаровский и Фастовский. Верующие останавливались на отдых в сёлах Белогородка, Лука, Музычи, Неграши, Ясногородка, Осиковое, Лышня и поселке Бышев. Возглавили молитвенное шествие владыки Дамиан и Боголеп, отрезок пути со всеми прошёл епископ Бышевский Кирилл», — отмечается в сообщении.

Крестный ход посвящен главному празднику монастырского скита — Положению ризы Божией Матери во Влахерне.

Верующие прошли крестным ходом 50 километров и прибыли в Ризоположенский мужской монастырь в полночь.

Обитель традиционно встретила паломников фейерверком и колокольным звоном.

Сегодня верующие примут участие в богослужениях по случаю престольного праздника скита — Положения ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

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