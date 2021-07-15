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Новости > В Почаевской лавре собрались 310 представителей монастырей УПЦ со всей Украины

В Почаевской лавре собрались 310 представителей монастырей УПЦ со всей Украины

Александра Кудрявцева
15.07.21 13:32
196
В Почаевской лавре собрались 310 представителей монастырей УПЦ со всей Украины

Главное: В Свято-Успенской Почаевской лавре начался съезд монашества Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в съезде принимают участие 310 представителей монастырей со всей Украины.

«Сегодня Господь нам подарил прекрасную возможность собраться всем вместе, чтобы найти решения актуальных для монашества вопросов в условиях современности и поделиться опытом друг с другом. Пусть Милосердный Господь, по молитвам Пречистой Своей Матери, в Лавре Какой сегодня мы собрались, благословит всех участников этого монашеского форума, умудрит и вдохновит к правильным выводам и решениям для укрепления каждого удела монашеской жизни и дальнейшего плодотворного свершения своей спасительной миссии на территории Украины», — отметил Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в обращении к участникам съезда.

Блаженнейший подчеркнул, что монастыри являются эталоном молитвенной жизни, к которому верующим нужно стремиться, а «монахи должны свидетельствовать людям, что свою жизнь необходимо строить на заповедях Божиих, о которых написано в Святом Евангелии».

«Работа началась! Бог да поможет нам! Собрание игуменов и игумений монастырей Украинской Православной Церкви. Разом нас багато!», — написал глава Синодального отдела УПЦ по делам молодёжи архиепископ Обуховский Иона (Черепанов) в Фейсбук.

Как сообщалось ранее, наместники (игумены) и настоятельницы монастырей планируют обсудить внутренние вопросы и составить обращение к президенту, премьер-министру, министру МВД.

В обращении будут подняты вопросы нарушения Конституции и действия антицерковных законов.

Глава отдела по делам монастырей митрополит Павел рассказал, что на съезде будут подниматься вопросы об обучении монашествующих в учебных духовных заведениях, о переходе из обители в обитель, о восстановлении уставных законов о времени пребывания послушником, а также в части развития просветительской деятельности.

В тему: УПЦ готовит торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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